Survivor All Star 2022 birleşme partisinde 3 sürpriz isim! Dominik'e ünlü yağıyor...

Survivor All Star 2022 sezonunde birleşme partisine günler kala Dominik'te kimler olacak merak edilirken, 3 isim ortaya atıldı.

TV8 ekranlarının favori yarışma programı Survivor All Star 2022 sezonunda birleşme partisi heyecanı yaşanıyor.

Gönüllüler ve Ünlüler takımının tek bir takım olarak devam edeceği partide bu yıl sürpriz isimler yer alacak.

Survivor izleyicileri, 27-28 Mart'ta yapıılacak partiye kimler katılacak merakla araştırıyor.

Pek çok ünlü ismin katılacağı öğrenilen Survivor All Star birleşme partisi için bir yeni iddia daha ortaya atıldı.

Ünlü popçu Edis’in sahne alacağı birleşme partisinde, eski Survivor ve All star yarışmacıları ‘Anlat Bakalım’ oynayacak.

Peki Survivor All Star 2022 birleşme partisine hangi ünlüler katılacak? İşte iddialar...

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE SÜRPRİZ İSİMLER

Bir uçak dolusu seyircinin de adaya gideceği partiye daha önce Survivor'da yarışan iki ünlü isim Yılmaz Morgül ve Mustafa Topaloğlu'nun gideceği öğrenildi.

‘Anlat Bakalım’ oynayacak isimlerden biri Yılmaz Morgül, biri de Mustafa Topaloğlu. İkili bu sefer yarışmacı olarak değil konuk olarak birleşme partisinde yer alacak.

CEMAL CAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Survivor 2020 sezonunu şampiyonlukla kapatan fenomen Cemal Can Canseven, partiye günler kala yaptığı bir paylaşımla merak uyandırdı.

Uçak biletini Instagram'dan hikaye olarak atan Canseven, "Nereye böyle, bileyim söyle" notuyla takipçilerini heyecanlandırdı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Cemal Can da birleşme partisine katılmak için Dominik'e doğru yola çıktı.