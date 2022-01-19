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Survivor All Star 2022 doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir? İşte kariyeri...

Survivor All Star 2022 doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir? İşte kariyeri...

Survivor All Star heyecanı devam ederken yarışmanın yeni doktoru da merak ediliyor. Metin Kuş'un yerine gelen Serhad Ömerciklioğlu, bu sezon Survivor'da. Peki Serhad Ömerciklioğlu kimdir?