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- Survivor All Star 2022 doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir? İşte kariyeri...
Survivor All Star 2022 doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir? İşte kariyeri...
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 14:20
Survivor'da tüm sakatlıklara koşan doktor Metin Kuş'un bu sene olmaması kafaları karıştırdı.
Doktor Metin Kuş'un yarışmada neden görev almadığına dair açıklama gelmezken, Ömercikoğlu, Survivor All Star'ın yeni sezonunda yarışmacıların yeni doktoru olarak görev alıyor.
Seyirciler Survivor'ın yeni doktoru Serhad Ömercikoğlu hakkında bilgileri araştırıyor.
Peki Serhad Ömercikoğlu kimdir? Serhad Ömercikoğlu kaç yaşında ve nereli? Metin Kuş neden yok? İşte detaylar...
SURVİVOR DOKTORU SERHAD ÖMERCİKOĞLU KİMDİR?
Dr. Serhad Ömercikoğlu, Marmara Üniversitesi'nde 2001-2007 yılları arasında Tıp eğitimi almıştır.
Hemen ardından aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Dr. Ömercikoğlu Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında da 2008-2010 yılları arasında da eğitim almıştır.
2007-2009 yıllarında pratisyen doktor olarak çalışmaya başlayan Serhad Ömercikoğlu, Marmara Üniversitesi'nde 2010-2015 yılları arasında da Acil Tıp Asistan Doktoru olarak deneyim kazanmıştır.
2015-2016'da ise Acil Tıp Uzmanı olarak çalışmıştır. Akabinde Marmara Üniversitesi bünyesinde Acil Tıp Uzman Doktoru olarak çalışmalarına devam etmektedir.