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    Survivor All Star 2022 finali ne zaman? Survivor final tarihi...

    Ocak ayından beri TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, finale yaklaşıyor. Peki Survivor 2022 finali ne zaman, açıklandı mı? Survivor final tarihi belli oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 13:31
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    Survivor All Star 2022 finali ne zaman? Survivor final tarihi...

    TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor All Star 2022^'de rekabet her geçen gün kızışıyor.

    İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2022 ne zaman bitecek araştırıyor.

    Genellikle haziran ayında sona eren Survivor'ın ardından MasterChef yayınlanacak.

    Peki Survivor 2022 ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

    Survivor All Star 2022 finali ne zaman?

    Survivor final tarihi kesin olarak henüz açıklanmadı. Ancak yarışmanın bu sezon finalinin Haziran'ın son haftasında yani 25-26 Haziran tarihlerinde olması bekleniyor.

    Survivor All Star 2022 finali ne zaman? Survivor final tarihi... #1


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