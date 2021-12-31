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- Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı! Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı! Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 17:41
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu, yarışmanın müdavimleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de, önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak.
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının final yapmasının ardından TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alacak isimler, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı..
Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından yarışmanın sıkı takipçileri, Survivor 2022'nin başlayacağı tarihe odaklanmıştı.
SURVİVOR ALL STAR 15 OCAK'TA BAŞLIYOR
Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı, bugün izleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını takipçileriyle paylaştı.
Yayınlanan fragmana göre; Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlayacak.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
- Adem Kılıçcı
- Çağan Atakan Arslan
- Furkan Kızılay
- Mert Öcal
- Sercan Yıldırım
- Barış Murat Yağcı
- Batuhan Karacakaya
- Aycan Yanaç
- Elif Gören
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Sema Aydemir
- Birsen Bekgöz
SURVİVOR ALL STAR 2022 Ünlüler Takımı VİDEO
SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Anıl Berk Baki
- Hikmet Tuğsuz
- Ardahan Uzkanbaş
- Berkan Karabulut
- Yasin Obuz
- Gizem Kerimoğlu
- Berna Keklikler
- Sude Burcu
- Seda Aydemir
- Evrim Keklik
- Nisa Bölükbaşı