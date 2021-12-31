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Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı! Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı! Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Kadrosu geçtiğimiz haftalarda açıklanan Survivor All Star 2022'nin ilk fragmanı yayınlandı. Böylece Survivor 2022 ne zaman başlayacak? sorusu da yanıt buldu. İşte Survivor 2022'nin başlayacağı tarih..