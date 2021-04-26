Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? İsimler belli oldu..

Survivor 2021'in finaline yaklaşırken Acun Ilıcalı, Survivor 2021 All-star yarışmacı kadrosundan isimleri açıkladı. Peki Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? İşte o isimler..

Survivor 2021 yarışmasının finaline kısa zaman kala All Star için çalışmalar başladı.

Survivor All Star, her yıl yapılan Survivor yarışmasında öne çıkan en iyilerin yer aldığı sezon olarak gerçekleştiriliyor. 2022 Survivor All Star yarışmacı isimleri de merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı da Survivor Panoroma programına konuk olarak All Star hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ilıcalı, Survivor All Star'da olması muhtemel kişiler arasında; Anıl Berk, Sercan, Berkan, Ogeday, Evrim, Elif, Seda, Sude yer alıyor. Öte yandan Mert'in de kadroda olmasını oylamaya sundu.

Ilıcalı, "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak" dedi.