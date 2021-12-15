Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Yayın tarihi hakkında...

Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunun açıklanmasının ardından yayın tarihi de merak edildi. Peki Survivor 2022 ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi? İşte son gelişmeler...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor için geri sayım başladı.

‘Survivor 2022 ne zaman başlayacak?’ sorusunun cevabı Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star kadrosunda yer alacak ünlüler ve gönüllüler takımlarındaki yarışmacıları açıklamasının ardından merak ediliyor.

Nagihan Karadere, Adem Kılıççı, Avatar Atakan gibi başarılı isimler ünlüler takımında yer alırken, gönüllüler takımında ise Ogeday Girişken, Ardahan Uzkanbaş ve Nisa Bölükbaşı gibi sevilen isimler yer alacak.

Survivor izleyicileri All Star 2022 yayın tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki Survivor 2022 ne zaman? İşte detaylar...

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN?

TV8 ekranlarında şu anda MasterChef 2022 sezonu yayınlanıyor. Son 8 yarışmacının kaldığı program finale doğru ilerliyor.

Her yıl Ocak ve Subat aylarında başlayan Survivor yarışmasının, bu yıl da herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece bu tarihlerde başlaması bekleniyor.

Henüz Acun Ilıcalı tarafından ise Survivor 2022 tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;





Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Tokgöz

SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;