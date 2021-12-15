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- Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Yayın tarihi hakkında...
Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Yayın tarihi hakkında...
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 14:30
- Güncelleme : 15.12.2021 - 14:36
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor için geri sayım başladı.
‘Survivor 2022 ne zaman başlayacak?’ sorusunun cevabı Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star kadrosunda yer alacak ünlüler ve gönüllüler takımlarındaki yarışmacıları açıklamasının ardından merak ediliyor.
Nagihan Karadere, Adem Kılıççı, Avatar Atakan gibi başarılı isimler ünlüler takımında yer alırken, gönüllüler takımında ise Ogeday Girişken, Ardahan Uzkanbaş ve Nisa Bölükbaşı gibi sevilen isimler yer alacak.
Survivor izleyicileri All Star 2022 yayın tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki Survivor 2022 ne zaman? İşte detaylar...
SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN?
TV8 ekranlarında şu anda MasterChef 2022 sezonu yayınlanıyor. Son 8 yarışmacının kaldığı program finale doğru ilerliyor.
Her yıl Ocak ve Subat aylarında başlayan Survivor yarışmasının, bu yıl da herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece bu tarihlerde başlaması bekleniyor.
Henüz Acun Ilıcalı tarafından ise Survivor 2022 tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.
SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
-
Adem Kılıçcı
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Çağan Atakan Arslan
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Furkan Kızılay
-
Mert Öcal
-
Sercan Yıldırım
-
Barış Murat Yağcı
-
Batuhan Karacakaya
-
Aycan Yanaç
-
Elif Gören
-
Merve Aydın
-
Nagihan Karadere
-
Sema Aydemir
-
Birsen Tokgöz
SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
-
Gökhan Keser
-
Ogeday Girişken
-
Anıl Berk Baki
-
Hikmet Tuğsuz
-
Ardahan Uzkanbaş
-
Berkan Karabulut
-
Yasin Obuz
-
Gizem Kerimoğlu
-
Berna Keklikler
-
Sude Burcu
-
Seda Aydemir
-
Evrim Keklik
-
Nisa Bölükbaşı