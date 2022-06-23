Survivor All Star 2022 ne zaman bitecek, final nerede yapılacak?

Survivor All Star 2022 ne zaman bitecek, final nerede yapılacak?

TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'ın büyük finaline sayılı günler kaldı.Büyük final ne zaman ve nerede yapılacak sorusu cevap bekliyor..

Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor.Bitime sayılı günler kala yarışmada heyecan zirveye çıktı.

Kıran kırana geçen oyunlarda yarışmacılar son 4 kişi arasına girerek final biletini kapmak için mücadele ediyor.

Her bölümde farklı bir aksiyonun olduğu yarışmada herkes Survivor'ın şampiyonu olmak istiyor.

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK

Acun Medya tarafından henüz net tarih açıklanmazken sosyal medyadaki iddialara göre yarışmanın temmuz ayına girmeden bitmesi öngörülüyor.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ

Büyük finale yaklaşırken adaya veda eden son isim Berken Karabulut oldu.Berkan'ın elenmesiyle beraber adada kalan yarışmacı sayısı 6'ya düştü.

Adada kalan isimler Adem Kılıçcı,Hikmet Tuğsuz,Batuhan Karacakaya,Nisa Bölükbaşı,Nagihan Karadere ve Ayşe Yüksel oldu.Bu isimlerin ikisi daha elendikten sonra Dominik'teki oyunlar noktalanacak.