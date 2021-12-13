Survivor All Star 2022 olaylı geçecek! Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken Barış Murat Yağcı'ya karşı...

Survivor All Star 2022 olaylı geçecek! Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken Barış Murat Yağcı'ya karşı...

Survivor All Star'da, Nisa Bölükbaşı ve yeni sevgilisi Ogeday Girişken, gönüllüler takımında yer alırken Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'nın ünlüler takımında yer alması gündem oldu.

Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu, yarışmanın müdavimleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de, önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak.

Ocak ayından itibaren TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022 All Star kadrosu belli oldu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu Survivor All Star 2022'nin ünlüler ve gönüllüler takımı yarşmacılarını kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunun açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada yer yerinden oynadı.

NİSA VE OGEDAY BARIŞ'A KARŞI

Survivor'ın sevilen yarışmacılarının Dominik'te yeniden mücadele edeceği Survivor 2022'nin kadrosunda aşk üçgeni yeni sezona damgasını vuracak.

Önceki gün samimi görüntüleri ortaya çıkan ve aşk yaşadıkları iddia edilen Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in gönüllüler takımı kadrosunda, Barış Murat Yağcı'nın ise ünlüler takımı kadrosunda yer alması yeni sezona dair heyecanı artırdı.

Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı, program sonrasında takım arkadaşı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişkiyi duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. İkili, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı verdiğini açıklamıştı.

SÜRPRİZ AŞK İDDİASI

Nisa Bölükbaşı'nın kalbini Survivor 2017 şampiyonu olan Ogeday Girişken'e kaptırdığı iddia edildi.

İkili, önceki akşam bir arkadaşlarının doğum günü partisine birlikte katıldı. Sarmaş dolaş görüntülerin ortaya çıkması ikili hakkındaki aşk iddialarını güçlendirdi.

Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde arkadaş grubu ile Kapadokya tatiline de gitti.

''SURVİVOR'DA AŞK ÜÇGENİ''

Survivor All Star'ın kadrosunu gören sosyal meda kullanıcıları ise "Survivor'da aşk üçgeni" demekten kendini alamadı.

Gönüllüler takımında birlikte yarışacakları kesinleşen ikilinin özel hayatlarını yarışmaya taşıyıp taşımayacakları merak konusu oldu.