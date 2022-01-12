Survivor All Star 2022 yarışmacısı Yağmur Banda kimdir? Yedeklerden geldi

Survivor All Star 2022 kadrosuna yedeklerden dahil olan Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor merak ediliyor. İşte Survivor Yağmur Banda hakkında bilgiler...

Survivor All Star 2022 için geri sayım başladı.

TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star kadrosunda sevilen isimler bulunuyor.

15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü yayınlanacak Survivor All-Star Ünlüller - Gönüllüler'in çekimleri de başladı.

Gönüllüler kadrosunda bulunan Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

Programın takipçileri ise Yağmur Banda hakkında araştırmalara başladı. Peki, Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında? Survivor All-Star Yağmur Banda ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

SURVIVOR YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, Survivor 2018 kadrosuyla adını duyurdu.

2022'de de Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var.

1998 doğumlu Yağmur Banda Tekvando sporuna 2006 yılında başlamış ve 11 yıl boyunca bu sporu devam ettirmiştir.

Yağmur Banda'nın 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır.