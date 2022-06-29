Survivor All Star 2022'de finale doğru! Yarı finalde hangi isimler var?

Survivor All Star 2022'de finale doğru! Yarı finalde hangi isimler var?

Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.Büyük finale doğru yaklaşırken dün izlenen son bölümünde, iki yarışmacı yarı finali garantiledi. İşte o isimler...

TV8'in en sevilen yarışması Survivor All Star 2022, her sezon olduğu gibi bu sezonda da kıran kırana mücadelelerle ekrana geldi.

Büyük final için sona doğru yaklaşılırken, Suvivor'un dün izlediğimiz bölümünde, iki yarışmacı yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Peki Survivor'da son oyunu kim kazandı? Survivor yarı finale kimler kaldı?

Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel Dominik'teki son oyunda karşı karşıya geldi.

Büyük finale hazırlanan Survivor'da Dominik'te son elenen isim Hikmet Tuğsuz olmuştu.

Ocak ayından bu yana devam eden zorlu yarışmada, son 4'e kalan Batuhan, Adem, Nisa ve Ayşe yarı final oyununda mücadele etti.

Yarı finale kalan isimler

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yarı final oyununu garantileyen iki isim belli oldu.

Kıran kırana mücadelenin ekranlara geldiği sezonun son oyununda Ayşe, ilk turda sakatlandı ve kaybederek SMS oylamasına çıkacak ilk isim olarak belirlendi.

Diğer 3 yarışmacı arasında devam eden rekabetin sonunda ise Adem ve Batuhan parkurun galibi olarak yarı finali garantiledi.

Yarı finali garantileyen isimler Adem ve Batuhan oldu. Survivor'da SMS oylamasına kalan yarışmacılar Nisa ve Ayşe ikilisi oldu.

Survivor'ın 29 Haziran Çarşamba yayınlanacak olan bölümünde iki isimden biri veda edecek.

Büyük final 30 Haziran'da

Survivor All Star'ın İstanbul'da yapılacak olan büyük finalinde iki isim, canlı yayında sms oylamasına çıkacak.

Survivor finali 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek.

Survivor All Star 149. bölüm fragman