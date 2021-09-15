Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısı kim oldu? İşte o isim

Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısı kim oldu? İşte o isim

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022 ile yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk yarışmacı Barış Murat Yağcı olurken, ikinci yarışmacıya dair detaylar gelmeye başladı.

En iyi yarışmacıların yer aldığı TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Survivor All Star, 2022 yılında ekranda olacak.

Uzun bir süredir yapılmayan All Star için Acun Ilıcalı çalışmalaraa başlarken, ilk isim ise Barış Murat Yağcı oldu.

Barış Yağcı yaptığı açıklamada, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım.'' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine ikinci yarışmacının kim olduğu merak edilmeye başlanırken, yarışmaya dair yeni bir bilgi daha geldi.

Peki, Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ALL STAR 2022'NİN İKİNCİ YARIŞMACISI KİM OLDU?

TV100'ün haberine göre; çekimleri Dominik'te gerçekleştirilecek olan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstleneceği Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının, Aleyna Kalaycıoğlu olduğu iddia edildi.

Ancak konuya ilişkin Aleyna ve Ilıcalı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

1998 yılında Bursa'da doğan Aleyna, Yalova’da büyüdü. Annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı.

Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a yerleşen Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi aldı.

Sınavlara hazırlanan Aleyna, Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandı. 10 senedir voleybol oynayan Alyena, üç senedir ise beach volleyball okul takımında yer alıyor.