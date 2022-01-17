Survivor All Star 3. bölüm fragmanı: Hikmet yaralandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Hikmet'in yaralandığı ve doktor ile münakaşa yaşadığı görüldü. İşte Survivor All Star 3. bölüm fragmanı..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor.

Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor All Star'ın 17 Ocak Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor'ın yeni bölümünde; su parkurunda mücadele edecek olan yarışmacılar, yine ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor.

Yayınlanan fragmanda, Hikmet'in oyun sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadığı ve kaşının açılmasıyla büyük bir şok yaşadığı görüldü.

Oyuna devam etmek isteyen ancak doktor tarafından oynamaması yönünde karar verilen Hikmet'in gergin anları tanıtıma damga vurdu.

Öte yandan haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün kampına gönderilen Sercan'ın kabus görmesi ve bağırması dikkati çekti. İşte 17 Ocak 2022 Survivor All Star 3. bölüm tanıtımı...

Survivor 3. Bölüm Fragmanı VİDEO