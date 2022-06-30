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    Survivor All Star finalistleri belli oldu!Finale kalan iki isim..

    Survivor All Star'da büyük finale kalan isimler SMS oylaması sonucu belli oldu.İşte iki isim..
    • 30.06.2022 - 00:32
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 00:34
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    Survivor All Star finalistleri belli oldu!Finale kalan iki isim..

    Survivor All Star 2022'de finale kalan iki yarışmacı belli oldu.Adem,Batuhan ve Nisa'nın son üçe kaldığı yarışmada SMS oylaması yapıldı.

    Survivor All Star finalistleri belli oldu!Finale kalan iki isim.. #1

    Yarın yapılacak büyük final öncesi rakiplerinden daha az oy alarak şampiyonluk hayallerine veda eden isim Batuhan Karacakaya oldu.

    Bu sonuçla beraber Adem ve Nisa yarın Tersane İstanbul'da yapılacak büyük finalde yarışacak isimler oldu.6 aylık yorucu maratonun kazananı yarın akşam yapılacak canlı SMS oylaması sonucunda belirlenecek.


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