Survivor All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 kadrosu...

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelecek. Peki Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor All Star 2022 kadrosu...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ekranların sevilen yarışması Survivor All Star 2022 için heyecanlı bekleyiş başladı.

Acun Ilıcalı'nın yeni sezon hazırlık çalışmaları devam ederken Survivor All Star 2022 yarışmasının ne zaman, hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Öte yandan kadroda yer alacak isimler de araştırılmaya başlandı.

Peki Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? İşte Survivor All Star 2022 kadrosu...

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'ın 2022 sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih bulunmuyor.

Ancak yarışma genellikle ocak ve şubat aylarında başlıyor. Survivor All Star 2022'nin de TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Eski yarışmacılarla görüşmeleri sürdüren Ilıcalı'nın Barış Murat Yağcı, Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Kadroya ilişkin resmi açıklamanınsa önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu ifşa etti.

Benli'nin ifşasına göre, gelecek sezon ekrana gelecek olan Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alacak isimler şöyle:

Sercan Yıldırım, Ogeday, Damla Can, Mert Öcal, Hikmet Tuğsuz, Berkay Yuvakuran, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Elif Gönen, Batuhan Karacakaya, Berkan Karabulut, Furkan Kızılkaya, Semih Öztürk, Gizem Kerimoğlu, Turabi, Anıl Berk Baki, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Nagehan Karadere.