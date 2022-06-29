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    Survivor All Star yarı finalde kim elendi? Survivor 29 Haziran'da elenen isim..

    Survivor yarı finalinde hayallerine veda ederek elenen isim belli oldu.İşte o isim..
    • 29.06.2022 - 22:27
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 22:28
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    Survivor All Star yarı finalde kim elendi? Survivor 29 Haziran'da elenen isim..

    Survivor All Star 2022 yarı final gecesinde heyecan yine zirvedeydi.İstanbul'da yapılan canlı yayında Survivor All Star 2022'ye veda eden isim belli oldu.

    Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı'nın SMS oylamasına çıktığı gecede elenen isim Ayşe Yüksel oldu.

    Survivor All Star yarı finalde kim elendi? Survivor 29 Haziran da elenen isim.. #1

    Büyük finali yarın gerçekleştirilecek olan yarışmada Adem Kılıççı,Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı şampiyon olmak için SMS oylamasına çıkacak.

    6 aylık serüveni kimin kazanacağı yarın akşam canlı yayında belli olacak..


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