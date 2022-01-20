Survivor All Star'a ilk veda eden isim belli oldu

4 aşamalı dokunulmaz oyununun ardından sürgün adasına giden yarışmacılardan Gizem, Survivor All Star’a veda etti.

‘Survivor 2022 All Star’ heyecanı, 15 Ocak Cumartesi akşamı başladı.

2022 Survivor'ın ilk eleme adayı ünlüler takımından Birsen ve Sercan, gönüllüler takımından da Gizem ve Hikmet oldu.

İLK ELEME KONSEYİ

Elenen isim ise dün akşam belli oldu.

Ödül oyunundan dönen yarışmacılar, eleme konseyinde yerini alırken; sürgün adasında olan arkadaşları da elemenin yapıldığı alana geldi.

SÜRGÜN ADASINDAN GELENLER KONUŞTU

Burada Acın Ilıcalı, ilk olarak potadaki yarışmacılara söz verdi.

Sercan, ilk haftadan potaya girmenin ilginç olduğunu söylerken; Hikmet, bu durumu ilk kez yaşadığını hatırlattı. Gizem ve Birsen ise sürgün adasının zorluklarından bahsetti.

Survivor All Star'a ilk veda eden isim Gizem oldu VİDEO

“DOKUNULMAZLIK HAKKI ÜÇ OLACAK”

Daha sonra birtakım açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, “En hızlının değil, en beceriklinin değil, birçok özelliği bir arada olan kişi kazanacak. Survivor bir koşu yarışması değil, bir hayat mücadelesi yarışmasıdır. Jürinin seyircimiz olduğu bu yılda da şartları zorluyor olmamız lazım. Arkadaşlar sürgün kampı belli bir süre daha devam edecek. Dokunulmazlık hakkı üç olacak. Dördüncü ismi o haftanın performans birincisi belirleyecek.” dedi.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

“Dört isim her hafta sürgün kampına gitmek zorunda kalacak. Üç isim adadaki oylamadan, dördüncü isim ise haftanın performans birincisinin söylediği isim olacak. Kalma süresi beş gün olmayacak, dört gün sürecek.” diyen Ilıcalı, sonrasında elenen ismi açıkladı.

Ilıcalı, Survivor All Star'da elenen ilk yarışmacının Gizem Kerimoğlu olduğunu duyurdu.

NİSA GELİYOR

Öte yandan Acun Ilıcalı, yarışmaya önümüzdeki günlerde dört yedek yarışmacının katılacağını, bu isimlerden birinin koronavirüs sebebiyle yarışmaya dahil olamayan Nisa Bölükbaşı olduğunu açıkladı.