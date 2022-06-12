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    Survivor All Star’a veda eden isim belli oldu

    Başarılı bir sezon geçiren ve “şampiyonluk adaylarından biri” denilen Anıl Berk Baki, Survivor All Star’a veda etti.
    • 12.06.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 09:01
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    Survivor All Star’a veda eden isim belli oldu

    Survivor All Star’da adaya veda eden isim dün akşam gerçekleşen eleme konseyinin ardından açıklandı.

    Konsey öncesi yarışmacılar iletişim oyunu için kıyasıya mücadele verdi.

    Ailelerle iletişim kuruldu

    Nagihan, Adem, Anıl, Batuhan ve Ayşe’den oluşan kırmızı takım, ilk turu 8-4, ikinci turu ise 8-3’lük skorlarla kazandı.

    Ailelerinden bir kişiyle konuşma fırsatı yakalayan yarışmacılar, duygusal anlar yaşadı.

    Daha sonra Ada Konseyi’ne geçildi.

    Anıl Berk Baki gitti

    Haftanın ilk eleme adayı Ayşe, ikincisi Batuhan, üçüncüsü Hikmet olmuştu.

    Haftanın performans birincisi Nagihan’ın eleme için Anıl’ın ismini vermesiyle zorlu bir 4’lü pota oluştu.

    Oylama sonucunda Anıl Berk Baki adaya veda etti.

    Survivor'a veda eden isim Anıl oldu ViDEO

    Survivor All Star’a veda eden isim belli oldu #1

    Survivor All Star’a veda eden isim belli oldu #2

    Survivor All Star’a veda eden isim belli oldu #3

    Survivor All Star’a veda eden isim belli oldu #4


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