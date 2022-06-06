Survivor All Star'da Adem ve Atakan gerginliği

Survivor All Star'da Adem ve Atakan gerginliği

Dokunulmazlık oyunu ardından birbirine giren Adem ile Atakan'ı takım arkadaşları güçlükle ayırdı. İşte o anlar...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'da gergin dakikalar yaşandı.

Heyecanla beklenen 126. bölüm fragmanında, Atakan ile Adem'in arasında nabızlar yükseliyor.

Dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımından Atakan ve Adem, bir oyunda karşılıklı mücadele veriyor.

Adem'e tekme attı

Oyun sırasında Atakan, önüne geçen Adem'i birkaç kez tekmeliyor.

Parkurda sesini çıkarmayan Adem'in, oyun sonrasında "Ben sana vurursam görürsün." demesiyle ortalık kızışıyor.

"Gel vur bakalım"

Adem'in bu sözlerine öfkelenen Atakan'ın "Gel vur bakalım." sözü, bardağı dolduran son damla oluyor.

İşte o anlar

Öfkeyle birbirlerinin üzerine yürüyen Adem ve Atakan sakinleştirilemeyince, olaya takım arkadaşları müdahale etti.

Survivor All Star'da Adem ve Atakan gerginliği