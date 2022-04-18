Eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı’nın “Kadın dövüyor” iddialarına konseyde cevap veren Barış Murat Yağcı, “Kadınları ağlattığımı ya da dövdüğümü neye dayanarak ima ettiğini merak ediyorum” dedi.

Survivor All Star'da ekrana gelen son bölümde yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele etti.

İlk iki oyunu kazanan ünlüler takımı üçüncü dokunulmazlığı da aldı.

Oyun sonrası gönüllülerin kadın yarışmacıları büyük üzüntü yaşadı.

“Barış, kadınları döven insan”

Yağmur ve Sude, büyük ödüllü dokunulmazlığı kaybettikleri için ağlarken, yanlarına ünlüler takımından Barış geldi ve onları teselli etmeye çalıştı.

Bu anlara tanıklık eden Barış’ın eski sevgilisi Nisa ise ortaya dikkat çeken bir iddia attı.

Barış’ın aynı takımdan olan arkadaşlarına destek vermesine sinirlenen Nisa, “Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor.” dedi.

Survivor All Star'da 'Barış kadın dövüyor' iddiası VİDEO

Gergin konsey

Nisa’nın sitemine yanındaki arkadaşları sessiz kalırken, o iddia akşam yapılan konseye damga vurdu.

Ünlülerin dokunulmazlığı kazanması nedeniyle gönüllüler bir eleme adayı daha çıkardığı konseyde Acun Ilıcalı’nın söz verdiği Barış Murat Yağcı, “Yarışmanın çok eşiğinden döndüm. Şu an mutluyum ama hedef değiştirdim. Bundan sonraki tüm mücadelem bana destek olanlar için olacak. Her şey çok güzeldi. Benim kafama takılan soru işareti var. Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim.





“Neye dayanarak ima etti?”

Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döven, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış. Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattığımı ya da dövdüğümü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Mümkünse beni görmemeye çalışsın. Çünkü ben öyle yapıyorum.” dedi.

“El kaldırmışlığı oldu”

Nisa ise Barış'a cevap olarak, “Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin. O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok.” yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı'nın “Barış seni dövdü mü?” sorusu üzerine Nisa, “El kaldırmışlığı oldu. Eve kapatmışlığı da oldu. Ağlayan kadını teselli etmeye gittiğini gördüğümde bana komik geldi. Kızlarla da bunu konuştum zaten.” açıklamasında bulundu.

“Eski kız arkadaşını dövdü”

Öte yandan Nisa'nın, Evrim'e “Eski kız arkadaşını sokak ortasında dövdü.” dediği de ekranlara yansıdı.

Bu sözler karşısında Barış ise “Kadınları dövdü deyip, el kaldırdı oluyor.” ifadelerini kullandı.

Nisa eleme potasına girdi

Eski sevgililer arasındaki gerginlik sonrası haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu.

Gönüllülerin oylamasının ardından Yağmur'un 5 oy aldığı oylamada 6 oy ile Nisa Bölükbaşı, Yokluk Adası’na giden üçüncü isim oldu.