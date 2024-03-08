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Survivor All Star'da bir kişi daha yarışmaya veda etti

Survivor All Star'da bir kişi daha yarışmaya veda etti Survivor All Star'ın dün akşamki bölümü yine kıran kırana bir mücadeleyle geçti. Adaya veda eden isim ise Mustafa Kemal Kurt oldu.