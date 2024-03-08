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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star tüm heyecanıyla sürüyor.
Survivor All Star'da ilk eleme adayı Hakan, ikinci eleme adayı Mustafa Kemal, üçüncü eleme adayı Batuhan, dördüncü eleme adayı Yaman olmuştu.
Yarışmacılar düelloya çıktı.
4 isim eleme potasına çıktı
Düellonun ilk turunda Yaman, Mustafa Kemal'i 5-1 yenerek eleme potasından çıktı.
Batuhan ile Hakan arasında kafa kafaya giden yarışmanın galibi de 5-4'lük skorla Batuhan oldu.
Hakan Hatipoğlu ve Mustafa Kemal final düellosuna çıktı.
Mustafa Kemal Kurt veda etti
Nefes kesen düelloyu Hakan 5-4 kazandı.
Mustafa Kemal Kurt, adaya veda etti.
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