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    Survivor All Star’da büyük finale doğru! Finale kalan o iki isim kim?

    Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star 2022'in finalistleri belli oldu.İşte o isimler...
    • 30.06.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 09:03
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    Survivor All Star’da büyük finale doğru! Finale kalan o iki isim kim?

    TV8'in en sevilen yarışması Survivor All Star 2022, her sezon olduğu gibi bu sezonda da kıran kırana mücadelelerle ekrana geldi.

    Salı günü yayınlanan bölümde büyük final öncesinde son oyun oynanarak yarı finale kalan 2. yarışmacı belirlendi.

    Survivor All Star'da yarı final için yapılan son oyuna kalma başarısı gösteren Nisa ve Adem eşleşmesinde son anda Adem kazanarak yarışmanın yarı finaline adını yazdırdı.

    Peki, Survivor 2022 All Star'da finale adını yazdıran isimler kim?

    Dün akşamki oylama sonucunda ise yarı finale adını yazdıran diğer isimler Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya olmuştu. Ardından Survivor finalistleri de belli oldu.

    Finale adını yazdıran isimler belli oldu

    Bu sonuçla beraber Adem ve Nisa yarın Tersane İstanbul'da yapılacak büyük finalde yarışacak isimler oldu.

    Yarışmanın şampiyonu bu akşam yapılacak canlı SMS oylaması sonucunda belirlenecek.

    Survivor All Star’da büyük finale doğru! Finale kalan o iki isim kim? #1


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