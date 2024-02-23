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Survivor All Star'da eleme gecesi: Ronaldinho izleyenleri yine mest etti...

Survivor All Star'da eleme gecesi: Ronaldinho izleyenleri yine mest etti... Survivor All Star'ın sürpriz konuğu Ronaldinho dün akşam izleyenlere yine bir resital sundu. Dünyaca ünlü Brezilyalı yaptığı hareketlerle ekran başındaki geçmişe götürürken programda eleme heyecanı da yaşandı. Yarışmacılardan Dora adaya veda eden isim oldu.