Survivor All Star'da elenen isim belli oldu

Survivor All Star'ın son bölümünde yarışmacılardan en az oyu alan Birsen, adaya veda etti.

Survivor All Star heyecanı sürüyor…

Dominik’te devam edenkıyasıya mücadelelerde hızlı eleme turuna geçildi.

Haftada 2 kişinin elendiği bu turların ilki tamamlandı.

BİRSEN GİTTİ

Ünlüler takımının tek, Gönüllüler takımının da iki dokunulmazlığı aldığı yarışlarda eleme potasına Yasin, Birsen, Mert ve Barış gönderildi.

Geçtiğimiz hafta toplu oylama yapılan Survivor’da en az oyu alan Birsen Bekgöz, adaya veda etti.

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“MEŞALEM SÖNÜYOR BURADA AMA GÜNEŞ BENİM İÇİN DOĞACAK”

Elenmesinin ardından bir açıklama yapan Birsen, “Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Kocaman ekip, her Survivor'ı bizimle yaşıyor. All Star'dayım. Herkes star. Umarım şampiyon gerçekten hak eden, sözünün eri biri olur. Meşalem sönüyor burada ama yine de çok güzel bir güneş benim için doğacak. Ailem sevdiklerime çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Olacakların karşısına geçemem.” dedi.

“ÇOK TAKDİR ETTİĞİM BİR YARIŞMACISIN”

Acun Ilıcalı ise “Bu zamana kadar hiç söylemedim. Haberin yok ama çok takdir ettiğim bir yarışmacısın. Bir gün bile beni ya da ekipten birini üzmedin, bir sıkıntı çıkarmadın. Sen gerçek bir örneksin. Beni en çok etkileyen özelliklerinden biri örnek bir insan, bir annesin. Erken ayrıldığını düşünüyorum.” diye konuştu.