Survivor All Star'da gerilim bitmiyor: Acun Ilıcalı çılgına döndü Yarışmanın yeni bölümüne Seda ve Yunus Emre arasındaki gerilim damga vurdu. Ada konseyinde Yunus Emre 'Acun abi ben kafayı yiyeceğim' deyince Acun Ilıcalı yine çılgına döndü.

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor All Star'da sular durulmuyor.

Bu akşamki bölümün fragmanında yarışmaya bu defa Seda ve Yunus Emre arasındaki gerilim damga vurdu.

"Kafayı yiyeceğim ya"

Yunus Emre ve Seda adaya konseyinde tartışırken Yunus Emre, sinirlerine hakim olamadı ve 'Acun abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ben çıksam mı?' diye sordu.

Acun Ilıcalı bu soru ve Yunus Emre'nin tavırları karşısında çok sinirlendi.

Acun verdi veriştirdi: Ne zannediyorsun kendini?

Ilıcalı, "Sen bir dinlesene beni. Nerede zannediyorsun kendini? 50 kere ceza yemişsin susamıyor musun hala? Sen ne diyorsun söylesene. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır! Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?" diye bağırdı.

Acun Ilıcalı ve Yunus Emre arasındaki bu gergin anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken 'Yunus Emre diskalifiye mi olacak?' soruları da gündeme geldi.