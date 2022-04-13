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- Survivor All Star'da Gizem elendi
Survivor All Star'da Gizem elendi
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 10:13
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor All Star'da dün gece elem heyecanı yaşandı.
Dört dokunulmazlığın üçünü kaybeden ünlüler takımından Barış, Gizem ve Parviz eleme potasındaki yerini alırken gönüllüler takımından da Ayşe eleme heyecanı yaşadı.
Gizem adaya veda etti
Oylama sonuçlarına göre Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Sonuçlara göre bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı Gizem oldu.
Buraya kadarmış
Son kez söz alan Gizem, "Buraya kadarmış elimden gelen bir şey yok. Daha fazla devam etmek isterdim ama sağlık olsun. Çok üzgünüm ama hakkımda hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok." dedi.
Gözyaşlarını tutamadı
Arkadaşları ile tek tek vedalaşan Gizem, Merve'ye sarıldığında gözyaşlarına boğuldu.
Acun Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" dedi.