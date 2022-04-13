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    Survivor All Star'da Gizem elendi

    Survivor All Star'da eleme potasına giren Gizem adaya gözyaşlarıyla veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 10:13
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    Survivor All Star'da Gizem elendi

    TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor All Star'da dün gece elem heyecanı yaşandı.

    Dört dokunulmazlığın üçünü kaybeden ünlüler takımından Barış, Gizem ve Parviz eleme potasındaki yerini alırken gönüllüler takımından da Ayşe eleme heyecanı yaşadı.

    Gizem adaya veda etti

    Oylama sonuçlarına göre Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Sonuçlara göre bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı Gizem oldu.

    Survivor All Star da Gizem elendi #1

    Buraya kadarmış

    Son kez söz alan Gizem, "Buraya kadarmış elimden gelen bir şey yok. Daha fazla devam etmek isterdim ama sağlık olsun. Çok üzgünüm ama hakkımda hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok." dedi.

    Gözyaşlarını tutamadı

    Arkadaşları ile tek tek vedalaşan Gizem, Merve'ye sarıldığında gözyaşlarına boğuldu.

    Acun Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" dedi.

    Survivor All Star da Gizem elendi #2

    Survivor All Star da Gizem elendi #3


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