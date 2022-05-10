Survivor All Star'da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu

Şimdiye kadarki en büyük Survivor ödülü olan İngiltere biletini, Gönüllüler kaptı. İki aşamalı yarışta önce eşitlik sağlandı, ardından bayrağa giden yarışmayı mavi takım saniyelerle kazandı.

Survivor All Star, kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor…

Ünlüler ve Gönüllüler takımı, bu kez Survivor tarihinin en büyük ödüllerinden biri için ter döktü.

Acun Ilıcalı’nın günler öncesinden açıkladığı İngiltere ödülü yarışması, iki aşamalı yapıldı.

Kazanan Gönüllüler oldu

Önceki gün mavi takım, dün de kırmızı takım kazandı.

Yarışmada eşitlik sağlanınca, 5’te biten son yarış gerçekleştirildi.

Burada da taraflar durumu 4-4’e getirdi. Bayrağa giden yarışı, Gönüllüler takımı kazandı.

“Saldır Hull City”

Acun Ilıcalı’nın sahibi oldu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin maçını izlemeye giden Gönüllüler Takımı, “Saldır Hull City” tezahüratlarıyla yolculuk yaptı.

Ilıcalı'nın kızı Melisa da yarışmacılarla birlikte Hull City'nin maçını izledi.

Hull City sokaklarında büyük coşku

Hull City taraftarları Türk bayrakları açarak, Gönüllüler takımını karşıladı.

Taraftarların uğrak noktasına giden yarışmacılar, büyük bir coşku yaşadı.

Sonrasında yarışmacılar stada gitti ve maçı izledi.

Hepsini kaydettiler

Maçın ardından Gönüllüler takımı, Hull City’nin teknik direktörü Shota Arvaladze ile bir araya geldi.

Bu arada yarışmacılar, seyahat boyunca kendilerine verilen telefonla ödülü kaydedebilme imkanı buldu.

İlk 3 eleme adayı

Survivor'da Evrim, Nisa ve Berkan ilk üç eleme adayı olarak potaya girmişti.

Yarışmada Merve ve Perviz'in sakatlıklarından dolayı diskalifiye olmalarının ardından Acun Ilıcalı, yarışmada bu hafta elemenin olmayacağını açıklamıştı.