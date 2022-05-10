Petrol
104.03
-1.80%
Euro
16.10
0.98%
Dolar
15.25
1.10%
Altın
910.90
1.29%
Borsa
2486
0.81%
Bitcoin
487.122
-3.38%
BTXN Coin
14.61
-5.43%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Survivor All Star'da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu

    Şimdiye kadarki en büyük Survivor ödülü olan İngiltere biletini, Gönüllüler kaptı. İki aşamalı yarışta önce eşitlik sağlandı, ardından bayrağa giden yarışmayı mavi takım saniyelerle kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor All Star'da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu

    Survivor All Star, kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor…

    Ünlüler ve Gönüllüler takımı, bu kez Survivor tarihinin en büyük ödüllerinden biri için ter döktü.

    Acun Ilıcalı’nın günler öncesinden açıkladığı İngiltere ödülü yarışması, iki aşamalı yapıldı.

    Kazanan Gönüllüler oldu

    Önceki gün mavi takım, dün de kırmızı takım kazandı.

    Yarışmada eşitlik sağlanınca, 5’te biten son yarış gerçekleştirildi.

    Burada da taraflar durumu 4-4’e getirdi. Bayrağa giden yarışı, Gönüllüler takımı kazandı.

    “Saldır Hull City”

    Acun Ilıcalı’nın sahibi oldu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin maçını izlemeye giden Gönüllüler Takımı, “Saldır Hull City” tezahüratlarıyla yolculuk yaptı.

    Ilıcalı'nın kızı Melisa da yarışmacılarla birlikte Hull City'nin maçını izledi.

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #1

    Hull City sokaklarında büyük coşku

    Hull City taraftarları Türk bayrakları açarak, Gönüllüler takımını karşıladı.

    Taraftarların uğrak noktasına giden yarışmacılar, büyük bir coşku yaşadı.

    Sonrasında yarışmacılar stada gitti ve maçı izledi.

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #2

    Hepsini kaydettiler

    Maçın ardından Gönüllüler takımı, Hull City’nin teknik direktörü Shota Arvaladze ile bir araya geldi.

    Bu arada yarışmacılar, seyahat boyunca kendilerine verilen telefonla ödülü kaydedebilme imkanı buldu.

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #3

    İlk 3 eleme adayı

    Survivor'da Evrim, Nisa ve Berkan ilk üç eleme adayı olarak potaya girmişti.

    Yarışmada Merve ve Perviz'in sakatlıklarından dolayı diskalifiye olmalarının ardından Acun Ilıcalı, yarışmada bu hafta elemenin olmayacağını açıklamıştı.

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #4

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #5

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #6

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #7

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #8

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #9

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #10

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #11

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #12

    Survivor All Star da İngiltere ödülü Gönüllüler’in oldu #13


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı
    Dünya

    Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

    Giyimi nedeniyle Batman'da istenmeyen Hande Yener'in konseri full çekti
    Gündem

    Giyimi nedeniyle Batman'da istenmeyen Hande Yener'in konseri full çekti

    Görüş Bildir