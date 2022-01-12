Survivor All Star'da kadro değişikliği! Nisa Bölükbaşı neden yok? Yerine gelen isim...

Survivor All Star'da kadro değişikliği! Nisa Bölükbaşı neden yok? Yerine gelen isim...

Acun Ilıcalı'nın Dominik canlı yayınında Gönüllüler takımındaki değişiklik seyircilerin dikkatini çekti. Peki Nisa Bölükbaşı elendi mi, neden yok? İşte yerine gelen isim...

15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü yayınlanacak Survivor All-Star Ünlüller - Gönüllüler'in çekimleri dün Dominik'te başladı.

Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaştı.

Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekti.

İzleyiciler, Nisa neden yok, elendi mi sorusunu gündeme taşıdı.

NİSA'NIN YERİNE YAĞMUR GELDİ

Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alındı. Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu.

10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa'nın yarışmaya sonradan dahil olması bekleniyor.