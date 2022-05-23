Survivor All Star'da korkunç kaza: Nisa Bölükbaşı bir kez daha ağır darbe aldı, bir anda yere yığıldı!

Survivor All Star'da korkunç kaza: Nisa Bölükbaşı bir kez daha ağır darbe aldı, bir anda yere yığıldı!

Haftanın 4. dokunulmazlık oyununun oynanacağı Survivor All Star'ın 112. bölüm fragmanında; Nisa Bölükbaşı'nın talihsiz bir kaza geçirdiği görüldü. Nisa'nın yardımına ise yarışmacı arkadaşları koştu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022 All Star, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star'da finale doğru geri sayım başladı.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 23 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 112. bölüm fragmanı yayınlandı.

Adrenalinin bir an olsun düşmediği yarışmanın 112. bölüm fragmanı, yarışmacıları ve ekran başındakileri korkutan anlara sahne oldu.

Yeni bölümde Nisa Bölükbaşı, haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu sırasında kaza geçirdi. Survivor Nisa'nın çenesine taş çember geldiği görüldü.

Acı çektiği gözlerinden okunan Nisa Bölükbaşı, bir anda yere yığıldı ve Murat Ceylan'ın "Nisa bu sefer gerçekten..." dediği duyuldu. Nisa'nın yardımına ise yarışmacı arkadaşları koştu.

Yaşananlar, izleyicileri dehşete düşürürürken Nisa Bölükbaşı'nın sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu.

Peki Survivor yeni bölümde neler olacak, Nisa iyileşecek mi? İşte Survivor All Star 112. bölüm fragmanı...

Survivor 112. Bölüm Fragmanı İzle