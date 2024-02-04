Survivor All Star’da olaylı ayrılık! Apar topar İstanbul’a döndü TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün akşam endişe veren anlar yaşandı. Yarışmaya yeni katılan favori yarışmacı, acil olarak İstanbul'a dönüş yaptı.

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Survivor All Star'a katılmak için hazırlık aşamasındayken sakatlanan ve sonunda programa 24. bölümde dahil olan eski şampiyonalardan Nihat Altınkaya, panik dolu anlara sebep oldu.

24. bölümde mavi takımdan yarışmaya katılan Altınkaya, ilk mücadelesinde kırmızı takımdan Sercan Yıldırım ile karşılaştı.

Ancak parkurun son bölümünde aniden yere bırakan Nihat Altınkaya'ya hemen doktorlar müdahale etti ve sakatlığının nüksettiği belirtildi.

Yapılan ilk kontrollerin ardından Nihat Altınkaya, acil müdahale için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nihat'ın sağlık durumuyla ilgili endişe devam ederken, Acun Ilıcalı da konseyde Nihat Altınkaya ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

İstanbul'a döndü

Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamayla Nihat’ın akıbeti belli oldu. İstanbul’da tedavisine başlayacak olan Nihat için şu sözleri kullandı:

“Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve yani kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm şöyle söyleyeyim size aylarca bugün için çalıştı açıkçası arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi. İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi. Biz yaklaşık 4 saat içerisinde onu uçağa bindirmeye başardık şu anda yolda ve yarın İstanbul'da olacak çünkü vakit kaybetmememiz gerekiyor. Yani ortopedik sakatlıkları için her zaman Allah daha büyüğünü vermesin derim…”