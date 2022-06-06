Petrol
120.14
0.35%
Euro
17.8012
1.16%
Dolar
16.5727
0.97%
Altın
987.24
1.03%
Borsa
263
1.11%
Bitcoin
517.835
4.62%
BTXN Coin
11.89
-9.23%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Survivor All Star'da ortalık karıştı! Adem ile Atakan birbirine giriyor

    Survivor All Star'ın 126. bölüm fragmanında; Survivor Adem ve Atakan, oyun alanında birbirine girdi. Adem, Atakan'a dönerek "Ben sana vurursam görürsün bak!" deyince oyun alanı bir anda karıştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor All Star'da ortalık karıştı! Adem ile Atakan birbirine giriyor

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022 All Star'da büyük finale doğru geri sayım devam ediyor.

    Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve Dominik'te oynanan Survivor All Star, 6 Haziran Pazartesi akşamı 126. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Adrenalinin bir an olsun düşmediği yarışmanın 126. bölümü fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Adem Kılıçcı ve Avatar Atakan'ın arasındaki iplerin bir kez daha gerildiği görüldü.

    2 hafta önce dokunulmazlık oyunu esnasında, Adem'in sevinç gösterisi nedeniyle tartışma yaşayan iki yarışmacı, bu kez de Atakan'ın oyun sırasındaki skandal davranışı nedeniyle tartıştı.

    Survivor Atakan Adem'i tekmeledi

    Yarışma esnasında platformdan hızlı adımlarla çıkıp Atakan'ın önüne geçen Adem, eğilerek halatlı tünelin içerisinden geçmeye çalıştı.

    Bu sırada Atakan, 36 yaşındaki yarışmacıyı ayağıyla tekmeledi. Oyun sonrası Adem, bench'te Survivor Atakan'ın bu davranışına tepki gösterdi.

    Adem, ''Ben sana vurursam görürsün'' diyerek çıkışınca Atakan, hiddetlenerek ayağa kalktı.

    Survivor All Star da ortalık karıştı! Adem ile Atakan birbirine giriyor #1

    İki boksör birbirine girdi

    Survivor sayesinde büyük bir üne kavuşan kick boks ve Muay Thai sporcusu Atakan, başarılı boksör Adem'in üzerine yürüdü.

    Survivor yarışmacıları araya girerek Atakan ve Adem'in birbirlerine hamle yapmalarını engelledi.

    Adem ve Barış'ın diskalifiye olup olmayacağı ise Survivor 2022 All Star'ın yeni bölümünde netlik kazanacak.

    Survivor 126. Bölüm Fragmanı İzle


    İlginizi Çekebilir

    Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla voleybol oynadı
    Gündem

    Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla voleybol oynadı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Xiaomi, bazı modellere olan desteğini kesiyor
    Teknoloji

    Xiaomi, bazı modellere olan desteğini kesiyor

    Görüş Bildir