Survivor All Star'da ortalık karıştı! Adem ile Atakan birbirine giriyor

Survivor All Star'ın 126. bölüm fragmanında; Survivor Adem ve Atakan, oyun alanında birbirine girdi. Adem, Atakan'a dönerek "Ben sana vurursam görürsün bak!" deyince oyun alanı bir anda karıştı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022 All Star'da büyük finale doğru geri sayım devam ediyor.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve Dominik'te oynanan Survivor All Star, 6 Haziran Pazartesi akşamı 126. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Adrenalinin bir an olsun düşmediği yarışmanın 126. bölümü fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Adem Kılıçcı ve Avatar Atakan'ın arasındaki iplerin bir kez daha gerildiği görüldü.

2 hafta önce dokunulmazlık oyunu esnasında, Adem'in sevinç gösterisi nedeniyle tartışma yaşayan iki yarışmacı, bu kez de Atakan'ın oyun sırasındaki skandal davranışı nedeniyle tartıştı.

Survivor Atakan Adem'i tekmeledi

Yarışma esnasında platformdan hızlı adımlarla çıkıp Atakan'ın önüne geçen Adem, eğilerek halatlı tünelin içerisinden geçmeye çalıştı.

Bu sırada Atakan, 36 yaşındaki yarışmacıyı ayağıyla tekmeledi. Oyun sonrası Adem, bench'te Survivor Atakan'ın bu davranışına tepki gösterdi.

Adem, ''Ben sana vurursam görürsün'' diyerek çıkışınca Atakan, hiddetlenerek ayağa kalktı.

İki boksör birbirine girdi

Survivor sayesinde büyük bir üne kavuşan kick boks ve Muay Thai sporcusu Atakan, başarılı boksör Adem'in üzerine yürüdü.

Survivor yarışmacıları araya girerek Atakan ve Adem'in birbirlerine hamle yapmalarını engelledi.

Adem ve Barış'ın diskalifiye olup olmayacağı ise Survivor 2022 All Star'ın yeni bölümünde netlik kazanacak.

Survivor 126. Bölüm Fragmanı İzle