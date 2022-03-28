Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, futboldaki hünerlerini Survivor'daki maçta sergiledi. Dominik'e giden Sergen Yalçın, burada yapılan maçta futbolculuk döneminden esintiler sundu.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon istenilen performansı veremedikten sonra Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın uzun zaman sonra futbola geri döndü.

Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Dominik'e giden başarılı teknik adam, Survivor All Star'daki birleşme partisine katıldı ve düzenlenen futbol maçında adeta şov yaptı.

49 yaşındaki teknik adam, yarışmacılar ile Acun Medya arasında oynanan maçta Acun Ilıcalı'nın takımında forma giydi.

ACUN’DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maç öncesinde Sergen Yalçın'ı anons eden Acun Ilıcalı, başarılı teknik direktörle ilgili övgü dolu ifadeler kullanarak “Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden, teknik direktörlük kariyerinde çok büyük başarılara imza atmış Sergen hocamız bizimle beraber olacak. Birlikte futbol oynamaktan en keyif aldığım kişi kendisi.” dedi.

Sergen Yalçın ise Acun Ilıcalı'nın bu ifadelerine, “Sağ olsun Acun, teşekkür ederim. Buraya davet etti bizi. İnşallah iyi bir oyun olur. Zaten sürekli izlediğimiz bir program.” diyerek karşılık verdi.

Survivor All Star'da Sergen Yalçın şov ViDEO

İKİNCİ YARI KENARA GELDİLER

Daha sonra heyecan dolu futbol maçı ekranlara geldi.

Sergen Yalçın ve Acun Ilıcalı mücadelenin ilk yarısında oynadı. Acun Medya'da forma giyen iki isim maçın ikinci yarısında kenara geldi.

Sergen Yalçın; Murat Ceylan'ın ikinci, Acun Medya'nın dördüncü golünde çok sevindi.

1 GOL VE 2 ASİST ÜRETTİ

Acun Medya ile yarışmacılar arasındaki mücadelenin kazanı 6-2'lik skorla Acun Medya oldu.

Acun Ilıcalı ile aynı takımda oynayan Sergen Yalçın maçta 1 gol ve 2 asist üretti.

Öte yandan Sergen Yalçın'ın 1 şutu direkten döndü.