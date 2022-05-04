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    Survivor All Star'da şoke eden eleme

    Finale doğru yaklaşılan Survivor 2022 All Star'ın dün akşam yapılan eleme konseyinde adaya veda eden isim Barış Murat Yağcı oldu. Yarışmacının vedası, adeta şok etkisi yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 10:33
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    Survivor All Star'da şoke eden eleme

    TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Survivor 2022 All Star, 3 Mayıs Salı akşamı 95'inci bölümüyle ekranlara geldi.

    İlk olarak kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın ilk ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

    Ödül mavi takımın

    Üç dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, ödülün kazananı olmak isterken; mavi takım da bir oyunu daha almak için performans sergiledi.

    Kıran kırana geçen ödül oyununun ilk turu olan kadınlar mücadelesini 8 - 5 skorla kırmızı takım, erkekler mücadelesini ise 8 - 0'lık skor ile mavi takım kazandı.

    Best of yarışına kalan pizza sofrası ödülü, 3 - 1 skorla mavi takımın oldu.

    Survivor All Star'da adaya veda eden isim Barış Murat Yağcı oldu ViDEO

    Survivor All Star da şoke eden eleme #1

    Barış veda etti

    Ardından konseye giden mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, elenen yarışmacıyı öğrendi.

    Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda ismi en çok yazılan yarışmacı Evrim eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.

    Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise Barış'ı potaya gönderdi.

    Üçüncü eleme adayı Ayşe olurken dördüncü eleme adayı kırmızı takımdan çıktı ve Sude potaya gönderildi.

    4 eleme adayı arasından Dominik'e veda eden isim, Barış Murat Yağcı oldu. Barış'ın elenmesiyle hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşarken Merve gözyaşlarını tutamadı.

    Survivor All Star da şoke eden eleme #2

    "Potalardan çıkmak beni üzüyordu"

    Elenmesinin ardından veda konuşması yapan Barış, ''Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum.'' dedi.


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