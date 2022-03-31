Survivor All Star'da şoke eden veda

Dün akşam yapılan eleme konseyinde adaya veda eden isim Yasin Obuz oldu. Yarışmacının vedası, adeta şok etkisi yarattı.

Survivor All Star’da dün akşam bir veda daha yaşandı…

İlk olarak iki takım da haftanın ödül oyunu için kıyasıya yarıştı.

ÖDÜL GÖNÜLLÜLERİN

Üç dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler, ödülün kazananı olmak isterken; ünlüler de bir oyunu daha almak için performans sergiledi.

Karnıyarık ve pilav menüsünün olduğu ödül oyununu, gönüllüler kazandı.

“HALA ŞAŞIRACAĞIMI TAHMİN EDEMEZDİM”

Ardından konseye giden ünlüler ve gönüllüler, hem sürgün adası yerine gelen yeni sistemi hem de elenen yarışmacıyı öğrendi.

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada, “15 senedir Survivor yapıyorum. Hala şaşıracağımı tahmin edemezdim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar yakın bir oylama. Birinci ile dördüncü arasındaki farkı söylesem, yok artık dersiniz. Kafam çok karışmıştı. Seyircinin de karışmış. Birinci olsam sevinmem, sonuncu olsam üzülmem öyle bir oylama.” dedi.

SÜRGÜN BİTTİ, “YOKLUK ADASI” GELDİ

Medya patronu sürgün adası uygulamasından sonra yeni bir uygulamanın geldiğini duyurdu.

Ilıcalı, “Dokunulmazlık sayısı dört olacak. Dört dokunulmazlık 4 aday ile haftayı geçireceğiz. Önemli olan konu şu bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı: Yokluk Adası” ifadelerini kullandı.

“KONUŞABİLECEĞİNİZ TEK ŞEY GÜVENLİK KAMERASI OLACAK”

“Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız, tek başınıza kalacaksınız” diyen Ilıcalı, şöyle devam etti:

“Başka kimse olmayacak. Teknik ekipten kimse olmayacak. Eviniz olmayacak. Sadece bir battaniye ve siz, küçük bir tahta parçası. Konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Bir avuç pirinç ve limitsiz suyunuz olacak. Günün belli kısımlarında güvenlik kamerasına konuşacaksınız. Sağlık problemi olmadığı sürece kimse gelmeyecek. 24 saat üstü açık bir yerde yaşayacaksınız. Yakında bir yerde sağlık ekibimiz olacak, sizi izliyor olacağız yani herhangi bir tehlike yok.”

YASİN GİTTİ

Haftanın eleme adayları, üç dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler takımından çıktı.

Evrim, Yasin, Gökhan ve Hikmet’in yer aldığı potadan çıkamayan isim Yasin Obuz oldu.

Yasin'in elenmesiyle yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşarken, Nisa ise gözyaşlarını tutamadı.

“DİSKALİFİYE OLMADIĞIM İÇİN MUTLUYUM”

Veda konuşması yapan Yasin, “Burası Survivor, kimin eleneceği hiç belli olmaz. Buraya çıkarken de hep bu heyecanı yaşadık. Ben hiçbir zaman kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için kötü düşünmedim. Hep iyi yönden bakmayı denedim. Her şeye güldüm. 6 tane ceza alınca, bunu zaten kabulleniyorsunuz. Diskalifiye olmadığım için mutluyum, gülüyorum. Tüm arkadaşlarıma kazasız belasız bir yarışma diliyorum. Gökhan'ı geride bıraktığım için üzgünüm. Umarım benim hikayemi o tamamlar.” dedi.

SAYILI KİŞİLERLE VEDALAŞTI

Acun Ilıcalı'nın “Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin” demesinin ardından isim saymaya başlayan Yasin, “Ardahan, Nisa, Ogeday, Evrim, Ayşe, Anıl ve Gökhan. Sadece bunlarla vedalaşacağım. Diğerleriyle vedalaşmayacağım.” dedi.

Yasin’in bu tepkisi büyük şaşkınlık yarattı.

HİKMET’İN GÜLMESİNE TEPKİ

Hikmet'in Yasin'in elenmesinden sonra “İlahi adalet” demesi ve gülmesine ise Barış Murat Yağcı tepki gösterdi.

Hikmet, “Kaldığın için gülüyorsun değil mi?” diye soran Barış'a; “Sen karışma” yanıtını verdi.

Daha da sinirlenen Yağcı, “Ben bir iyileşeyim de görüşelim seninle” diye konuştu.