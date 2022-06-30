Survivor All Star'ın finalisti Adem'in merak edilen nişanlısı ortaya çıktı!

Survivor All Star 2022'de adını büyük finale yazdıran Adem Kılıçcı'nın nişanlısı görenleri hayran bıraktı.İşte merak edilen o isim...

Boksör Adem Kılıçcı, 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Bu sene yeniden Survivor'a katılan Adem Kılıççı, yeniden şampiyon olmak için kıya sıya mücadeleler verdi.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından olan Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı ise finale isimlerini yazdırdı.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan survivor Adem, özel hayatı ile merak konusu oldu.

Daha önce Survivor'da birlikte yarıştığı Sabriye Şengül ile adı aşk dedikodularına karışan Adem Kılıçcı yakın zamanda nişanlandığını duyurmuştu.

Adem Kılıçcı, yarışmadaki iletişim ödülünde nişanlısı ile gündem oldu.

Nişanlısı Nil Şenver'in yaptığı videoyu izleyen Adem, tebessüm etmekten kendini alamadı.

Adem'in nişanlısını görenler ise gözlerine inanamadı.

İşte Adem'in güzeller güzeli nişanlısı...