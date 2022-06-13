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- Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisini gören bir daha baktı! 'Dünyanın en güzel yengesi'
Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisini gören bir daha baktı! 'Dünyanın en güzel yengesi'
- Haber Merkezi
- 13.06.2022 - 11:26
Survivor All Star 2022 sezonunda finale yaklaşılırken veda eden isim Anıl Berk Baki oldu.
Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmada parkurda çok iyi mücadeleler gösteren isim çıktığı SMS oylamasınca ada yaşantısına veda etti.
Baki'nin özel hayatı da yarışma süreci kadar merak konusu oldu.
Survivor süreci boyunca erkek arkadaşına desteğini eksik etmeyen sevgilisi İlayda Oral ise sosyal medyadaki cesur pozları ile dikkat çekti.
Sosyal medyada ilgi çekti
Anıl Berk Baki ile dolu dizgin bir aşk yaşayan İlayda Oral, sosyal medyanın tanıdık simalarından.
Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan İlayda Oral, iddialı pozlarıyla gündeme geliyor.
Oral, güzelliği ve fiziğiyle oldukça iddialı karelere imza atıyor.
1994 doğumlu 28 yaşındaki İlayda Oral, endüstri mühendisi ancak sosyal medya ile ilgileniyor.
İşte Survivor Anıl'ın biricik aşkından cesur pozlar...