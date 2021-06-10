Survivor araba ödülünü kim kazandı? 9 Haziran Survivor 2021 araba ödülünü kazanan isim..

Survivor 2021'in 9 Haziran tarihli 115. bölümü, araba ödülü ve dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. Dokunulmazlığı kazanan Poyraz'ın eleme adayını belirlediği gecede araba ödülünü kim kazandı?

TV8 ekranlarının merakla takip edilen zorlu yarışma programı Survivor 2021'in dün akşam ekranlara gelen son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları muhteşem bir ödül oyunu için mücadele etti.

''Arkadaşınıza Sorduk'' adlı ödül oyununda toplanan yarışmacılar, Acun Ilıcalı’nın ödülü açıklamasıyla birlikte sevinçten adeta çılgına döndü. Arkadaşınıza Sorduk oyununda, yarışmacılar sorulan sorulara arkadaşlarının ne cevap verdiğini tahmin etmeye çalıştı.

Gecenin sonunda Survivor 2021'de araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı, Survivor takipçileri tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı.

Peki, Survivor’da Arkadaşınıza Sorduk oyununu kim kazandı? Survivor 2021 araba ödülünü kim kazandı? İşte 9 Haziran Survivor 2021 araba ödülünü kazanan isim..

SURVİVOR’DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye 2021’in 9 Haziran tarihli son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Acun Ilıcalı'nın sunduğu muhteşem ödüllü ''Arkadaşınıza Sorduk'' oyununda karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu oyunda, yarışmacıların arkadaşlarına yarışmacıların hayatlarıyla ilgili sorular soruldu. Yarışmacılar da arkadaşlarının verdiği cevapları tahmin etmeye çalıştı.

Eğlenceli anların ekranlara geldiği oyunda, sorulan sorulara diğer yarışmacılardan daha fazla doğru yanıt veren Dora, araba ödülünü kazanan yarışmacı oldu.

SURVİVOR ARABA MARKASI HANGİSİ?

Survivor'da bu akşam otomobil ödülü oyunu oynandı. Kazanan yarışmacıya ödül olarak Jeep Kompas marka cip verildi.