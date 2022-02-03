Survivor Ardahan'ın eski sevgilisi Bu Tarz Benim yarışmacısı çıktı! 2 hafta süren aşkın hazin sonu...

Survivor Ardahan'ın eski sevgilisi Bu Tarz Benim yarışmacısı çıktı! 2 hafta süren aşkın hazin sonu...

Survivor All Star yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş, eski sevgilisi ile gündeme geldi. Survivor Ardahan'ın, bir dönem Bu Tarz Benim yarışmacısı Tuğçe Ergişi ile aşk yaşadığını öğrenenler şoke oldu.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Survivor 2020 yarışmasıyla ünlenen Sadık Ardahan Uzkanbaş, Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor.

Survivor Ardahan, geçtiğimiz haftalarda dokunulmazlık oyununda takımına kazandırdığı sayıyı Alişan'ın vefat eden ağabeyi Selçuk Tektaş'a armağan etmişti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Alişan, kardeşini unutmayan Ardahan için duygusal bir mesaj paylaştı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş, bu kez de özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü yarışmacının bir dönem aşk yaşadığı ismi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2 HAFTA SÜREN AŞKIN HAZİN SONU

Survivor 2020 yarışmasıyla popülerliğe ulaşan Sadık Ardahan Uzkanbaş, bir zamanlar, Kısmetse Olur ve Bu Tarz Benim yarışmalarında yer alan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşadı.

Babuş lakabıyla bilinen Survivor Ardahan ve Tuğçe Ergişi'nin hızlı bir şekilde başlayan ilişkileri aynı hızda sona erdi. Sadece 2 hafta aşk yaşayan çift, olaylı bir şekilde ayrıldı.