Survivor artık Türkiye'de mi çekilecek? Acun Medya'dan Survivor Türkiye açıklaması..

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 yarışmasının çekimlerine Türkiye'de devam edeceği iddaları gündemin merak edilen konuları arasına girdi. Peki Survivor artık Türkiye'de mi çekilecek? İşte detaylar..

Acun Ilıcalı’nın Düzce’nin Gölormanı köyünde 50 dönüm araziye sahip çiftlik satın aldığı iddia edildi.

18 milyon TL’ye satın alındığı belirtilen çiftliğin satışına dair çıkan iddialar Survivor çekimleri Türkiye'de mi yapılacak sorusunu akıllara getirdi.

Televizyon ekranında yıllardır heyecanla izlenen Survivor’un çiftlikte kurulacak olan platoda çekilip çekilmeyeceği merak edilirken, Acun Medya konuya dair açıklama yaptı.

SURVİVOR TÜRKİYE'DE Mİ ÇEKİLECEK?

Bilindiği gibi Survivor, Dominik’te çekiliyor. Dünyada yaşanan ekonomik durgunlukla birlikte reklam gelirlerinde azalma nedeniyle Acun Ilıcalı’nın yapımlarda tasarruf tedbirlerine yöneldiği biliniyordu.

Survivor’ın kalabalık bir yapım ekibi ve yarışmacı grubuna sahip olması yüksek maliyetlerin masaya yatırılmasına neden oldu.

Acun Ilıcalı’nın Düzce’nin Gölormanlı köyündeki çiftlik arazisini Survivor platosu kurmak için aldığı da konuşulan iddialar arasında yer alıyordu.

Çiftlik arazisinin satışına dair çıkan iddiaların ardından Gölormanlı köyü ve çevresinde yaşayanları da heyecan sardı.

Survivor ve diğer yarışma programlarının Gölormanlı’da çekilecek olması nedeniyle bölgenin reklamının olacağı ve hareketlilik yaşanacağını düşünen köylüler, arazi fiyatlarının da artacağını düşünüyordu.

ACUN MEDYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Acun Ilıcalı'nın şirketi Acun Medya Survivor'ın Türkiye'de çekileceği iddialarına açıklık getirdi.

Yapılan açıklamada arsa haberlerinin doğruluğu yansıtmadığını böyle bir girişimlerinin olmadığını belirtti.