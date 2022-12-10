Survivor aşıkları balayında! İsmail Balaban ve İlayda Şeker çölde aşka geldi! 'Maşallah size'

İsmail Balaban ve İlayda Şeker balayı için Dubai'ye gitti. Çift aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kareler..

Geçtiğimiz günlerde evlenen İsmail Balaban ve İlay Şeker balayı için Dubai'ye gitti. Survivor'da yarışmasın tanışarak aşk yaşamaya başlayan ikili hayatlarını birleştirmişti.

Survivor 2021'de şampiyon olan İsmail Balaban o sezon programda yarışan İlayda Şeker ile dünya evine girdi. İkili uzun süredir birlikteydi.

Çifte düğün yapan İlayda Şeker ve İsmail Balaban ilk olarak Kapadokya'da daha sonra ise Antalya'da bir düğün yaptılar.

Balayı için Dubai'yi tercih eden çift sosyal medya hesaplarından takipçileriyle balayı karelerini paylaşıyor.

İşte İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in balayı pozları..



