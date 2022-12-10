Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.850
-0.19%
BTXN Coin
5.00
-1.76%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Survivor aşıkları balayında! İsmail Balaban ve İlayda Şeker çölde aşka geldi! 'Maşallah size'

    İsmail Balaban ve İlayda Şeker balayı için Dubai'ye gitti. Çift aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kareler..
    • 10.12.2022 - 13:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor aşıkları balayında! İsmail Balaban ve İlayda Şeker çölde aşka geldi! 'Maşallah size'

    Geçtiğimiz günlerde evlenen İsmail Balaban ve İlay Şeker balayı için Dubai'ye gitti. Survivor'da yarışmasın tanışarak aşk yaşamaya başlayan ikili hayatlarını birleştirmişti.

    Survivor 2021'de şampiyon olan İsmail Balaban o sezon programda yarışan İlayda Şeker ile dünya evine girdi. İkili uzun süredir birlikteydi.

    Çifte düğün yapan İlayda Şeker ve İsmail Balaban ilk olarak Kapadokya'da daha sonra ise Antalya'da bir düğün yaptılar.

    Survivor aşıkları balayında! İsmail Balaban ve İlayda Şeker çölde aşka geldi! Maşallah size #1

    Balayı için Dubai'yi tercih eden çift sosyal medya hesaplarından takipçileriyle balayı karelerini paylaşıyor.

    İşte İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in balayı pozları..

    Survivor aşıkları balayında! İsmail Balaban ve İlayda Şeker çölde aşka geldi! Maşallah size #2

    Survivor aşıkları balayında! İsmail Balaban ve İlayda Şeker çölde aşka geldi! Maşallah size #3

    Survivor aşıkları balayında! İsmail Balaban ve İlayda Şeker çölde aşka geldi! Maşallah size #4

    Survivor aşıkları balayında! İsmail Balaban ve İlayda Şeker çölde aşka geldi! Maşallah size #5


    Hulusi Akar'dan cemaate selam yazılı mühimmat iddialarına yanıt
    Gündem

    Hulusi Akar'dan cemaate selam yazılı mühimmat iddialarına yanıt

    Emeklilere 2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
    Gündem

    Emeklilere 2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir