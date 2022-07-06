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    Survivor aşıkları tatilde! Sude Burcu ve Mert Öcal sarmaş dolaş pozlar...'Kesin evlenirler'

    Survivor All Star 2022 sezonuna aşklarıyla damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti, tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 12:04
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    Survivor aşıkları tatilde! Sude Burcu ve Mert Öcal sarmaş dolaş pozlar...'Kesin evlenirler'

    Survivor 2022 All Star yarışmasında son olarak ünlüler takımında yer alan Sude Burcu, geçtiğimiz hafta eleme potasına girerek elenen isim olmuştu.

    Sude elenmesinin ardından İstanbul'a döndü ve sevgilisi Mert Öcal'a kavuştu.

    Survivor'ın olaylı aşıkları, ilişkilerine dolu dizgin devam ettiği görüldü.

    Aşk dolu tatil pozları

    Her anlarını birlikte geçiren güzel çift son olarak çıktıkları tatilden aşk pozlarını paylaştı.

    Mert Öcal ve Sude Burcu'nun sarmaş dolaş aşk paylaşımları dikkat çekti.

    Tatilin keyfini süren çift, sosyal medyaya damga vurdu.İkilinin takipçilerinden "Çok yakışıyorsunuz", "Evlilik ne zaman", "Survivor'ın favori çifti" yorumları geldi.

    Survivor aşıkları tatilde! Sude Burcu ve Mert Öcal sarmaş dolaş pozlar... Kesin evlenirler #1

    Survivor aşıkları tatilde! Sude Burcu ve Mert Öcal sarmaş dolaş pozlar... Kesin evlenirler #2


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