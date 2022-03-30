Survivor Aşkım Burçe amuda kalktı, yürekler ağza geldi! 'Bu nasıl esneklik'

Survivor Aşkım Burçe amuda kalktı, yürekler ağza geldi! 'Bu nasıl esneklik'

Survivor eski yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tunay, esnekliğiyle görenleri şaşırttı.

Survivor 2020'de gösterdiği performansla hatırlanan Survivor Aşkım Burçe'nin Survivor All Star kadrosuna katılmıştı.

2022 macerası kısa süren Tunay, adaya veda etmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Aşkım'ın son pozu olay oldu.

22 yaşındaki genç sporcu, amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaştı.

ESNEKLİĞİNİ KONUŞTURDU

Jimnastik alanında başarılar elde eden Aşkım Burçe Tunay'ın takipçileri o anlara kayıtsız kalamadı.

Spor kariyeri kadar güzelliği ile de dikkatleri çeken genç isim, sınırlarını zorladığı anları Instagram'ın hikayeler kısmına ekledi.

İşte Survivor Aşkım'ın o pozları...