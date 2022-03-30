Petrol
110.34
2.44%
Euro
16.34
0.97%
Dolar
14.68
0.73%
Altın
909.66
1.15%
Borsa
2223
0.75%
Bitcoin
694.745
-0.79%
BTXN Coin
37.54
-6.12%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Survivor Aşkım Burçe amuda kalktı, yürekler ağza geldi! 'Bu nasıl esneklik'

    Survivor eski yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tunay, esnekliğiyle görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor Aşkım Burçe amuda kalktı, yürekler ağza geldi! 'Bu nasıl esneklik'

    Survivor 2020'de gösterdiği performansla hatırlanan Survivor Aşkım Burçe'nin Survivor All Star kadrosuna katılmıştı.

    2022 macerası kısa süren Tunay, adaya veda etmişti.

    Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Aşkım'ın son pozu olay oldu.

    22 yaşındaki genç sporcu, amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaştı.

    ESNEKLİĞİNİ KONUŞTURDU

    Jimnastik alanında başarılar elde eden Aşkım Burçe Tunay'ın takipçileri o anlara kayıtsız kalamadı.

    Spor kariyeri kadar güzelliği ile de dikkatleri çeken genç isim, sınırlarını zorladığı anları Instagram'ın hikayeler kısmına ekledi.

    İşte Survivor Aşkım'ın o pozları...

    Survivor Aşkım Burçe amuda kalktı, yürekler ağza geldi! Bu nasıl esneklik #1

    Survivor Aşkım Burçe amuda kalktı, yürekler ağza geldi! Bu nasıl esneklik #2

    Survivor Aşkım Burçe amuda kalktı, yürekler ağza geldi! Bu nasıl esneklik #3

    Survivor Aşkım Burçe amuda kalktı, yürekler ağza geldi! Bu nasıl esneklik #4


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Yaz tatili ne zaman yapılacak 2022?
    Eğitim

    Yaz tatili ne zaman yapılacak 2022?

    'Kiev'e dönüşler başladı'
    Dünya

    'Kiev'e dönüşler başladı'

    Görüş Bildir