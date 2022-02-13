Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Aşkım Burçe Tunay hakkında...

Adını Survivor 2020'de duyuran Survivor eski yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay Survivor All Star'a katılarak sevenlerine sürpriz yaptı. Peki Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? İşte bilgiler...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star tüm heyecanıyla devam ediyor.

Elenen isimlerin ardından yarışmaya ara ara yedek kadrodan yarışmacılar da dahil oluyor.

Survivor 2020'de gösterdiği performansla hatırlanan Survivor Aşkım Burçe'nin Survivor All Star kadrosuna dahil olacağı iddiası gündeme geldş.

Yarıştığı dönemde adından epey söz ettiren isim ile ilgili 'Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? 2022 Survivor Aşkım Burçe kaç yaşında, nereli?' merak konusu oldu.

Peki Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hakkında bilgiler...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

22 yaşında olan ve 2000 senesinde dünyaya gelen Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor'da yarışmış olan Aşkım Burçe, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

'12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum'