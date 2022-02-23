Euro
15.67
0.20%
Dolar
13.80
-0.01%
Altın
840.88
-0.33%
Borsa
2037
0.97%
Bitcoin
538.907
3.00%
BTXN Coin
39.98
0.47%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Survivor atağa geçti! 22 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    22 Şubat 2022 Salı akşamı Destan, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 22 Şubat 2022 Salı reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor atağa geçti! 22 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    22 Şubat 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Dedemin Fişi, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Güldür Güldür, ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 22 Şubat 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 22 Şubat 2022 Salı reyting sonuçları...

    DÜN GECENİN REYTİNGLERİ

    22 Şubat 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Baba yer aldı.

    20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Baba yer aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    Survivor atağa geçti! 22 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    Survivor atağa geçti! 22 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #2

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    Survivor atağa geçti! 22 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #3


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş’ta komşusuna tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu
    3. Sayfa

    Beşiktaş’ta komşusuna tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Afrika'da erkek aslan, leoparın yemeğini ağaçtan aldı
    Yaşam

    Afrika'da erkek aslan, leoparın yemeğini ağaçtan aldı

    Görüş Bildir