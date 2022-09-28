Survivor Aycan Yanaç anne ve babasını paylaştı! 'Güzelliğini annenden almışsın'

Survivor'da gösterdiği performans ile tanınan Aycan Yanaç instagram hesabından anne ve babasını paylaştı.Yanaç'ın bu paylaşımına beğeni yağdı..

Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzelliği ve fiziği ile beğeni toplayan Aycan Yanaç son olarak instagram hesabından anne ve babasıyla olan pozlarını paylaşarak gündem oldu.

Aycan Yanaç'ın ailesiyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Yanaç'ın takipçileri güzelliğini annenden almışsın şeklinde yorumlarda bulundu.

Aycan Yanaç paylaştığı karelere "Annemin duası, babamın gölgesi yeter. Sizi çok seviyorum" notunu ekledi.İşte o kareler..