Survivor Aycan Yanaç'ın başörtülü pozu olay oldu! Kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Survivor Aycan Yanaç'ın başörtülü pozu olay oldu! Kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Survivor'la adını duyuran Aycan Yanaç'ın sosyal medyadan paylaştığı başörtülü fotoğrafı olay yarattı. Bir takipçisini ifşa eden Yanaç, "Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'ın 2020 sezonunda mücadele eden yarışmacılar, sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.

O isimlerden biri de başarılı performansıyla adından söz ettiren futbolcu Aycan Yanaç. Survivor Aycan, hem değişimiyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı çene estetiği operasyonunun ardından oldukça değişen Aycan Yanaç, bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi.

Son olarak sosyal medya hesabından başörtülü bir pozunu paylaşan Yanaç dikkatleri üzerine çekti.

BAŞÖRTÜLÜ POZ

1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını oldukça aktif kulanan Aycan Yanaç, annesinin başörtüsünü takarak ayna karşısında verdiği pozu, ''Annemin geldiği çok mu belli?'' notuyla paylaştı.

Ardından takipçilerinin kendisine yaptığı photoshoplu fotoğrafı paylaşan Yanaç'ın, yaptığı paylaşımda gülmesi bazı takipçilerini kızdırdı.

''ALLAH SİZİN GİBİ İNSANLARA BEYİN VERSİN''

Bir takipçisinden gelen mesajı ifşa eden Survivor Aycan paylaşımında, ''Ben neye gülüyorum siz ne anlıyorsunuz arkadaşlar.'' dedi.

Aycan paylaşımının devamında, ''Sizin gibi insanlara Allah beyin versin.'' diyerek sitem etti.

Öte yandan bazı hayranları, ''Çene estetiği mi? Olmamış ya?'', ''Ne yaptın kendine Aycan?'' şeklinde yorumlarda bulunurken, bazıları ise beğendiklerini dile getirdi.