Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi! 'Gerçek misin sen ya?'

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi! 'Gerçek misin sen ya?'

Aycan Yanaç güzelliği ve fit fiziği ile sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.İşte Aycan Yanaç'ın son instagram pozları..

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç güzelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor.Aycan Yanaç'ın instagram paylaşımları büyük beğeni toplarken ünlü isim görenleri kendine hayran bırakıyor.

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunan Aycan Yanaç'ın her paylaşımı gündem olurken güzelliği ve fiziği dikkatlerden kaçmıyor.

Aycan Yanaç'ın son olarak bir düğün için giydiği kıyafet ile paylaştığı kareler büyük beğeni alırken takipçileri fotoğrafları yorum yağmuruna tuttu.

Aycan Yanaç'ın bazı takipçileri "Bu güzellik halis mi?", "Gerçek misin sen yaaa", ve "Aşırı güzelsin" yorumlarında bulundu.

İşte Aycan Yanaç'ın Fuat Paşa Yalısı'nda katıldığı bir düğünde verdiği pozlar...