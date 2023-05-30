Survivor Ayşe Yüksel çöl pozlarıyla mest etti: 'Çölde bir vaha gibisin' Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medya paylaşımlar ile gündemden düşmüyor. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşe Yüksel'in instagram pozları büyük beğeni topluyor..

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşarak adete bir sosyal medya fenomeni haline dönüştü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşe Yüksel'in Instagramda 601 bin takipçisi bulunuyor. Yüksel'in sosyal medyada paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen 23 yaşındaki Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir. Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama isimli programda yorumculuk yapan Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile birlikte Dubai'te tatile gitti. Dubai'den bol bol paylaşım yapan Ayşe Yüksel paylaştığı kareler ile takipçilerinden tam not aldı. Ayşe Yüksel'in Instagram hesabından paylaştığı çöl pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Ayşe Yüksel'in çöl pozları..