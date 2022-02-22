Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı duyurdu, adaya geliyor!

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın ekranlara gelen son bölümünde, Ayşe Yüksel'in gönüllüler takımına geleceğini duyurdu. Peki Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? İşte Ayşe Yüksel'in hayatı...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Acun Ilıcalı, 21 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelen 28. bölümde, Atakan'ın sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edememesinin ardından 2021 sezonu yarışmacısı Ayşe Yüksel'in, yedeklerden kadroya dahil olduğunu duyurdu.

Akabinde Survivor'da gönüllüler takımında yarışacak olan Ayşe Yüksel'in hayatı ile ilgili bilgiler, izleyiciler tarafından merak konusu oldu..

Peki Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel'in hayatı hakkında bilgiler...

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de dünyaya gelen Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde okuyor.

Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı. O yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe, daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı.

2021'de İstanbul'daki finale kadar giden ve Survivor macerasını üçüncü olarak tamamlayan Survivor Ayşe, 4 yıldır tenis antrenörlüğü yapıyor.