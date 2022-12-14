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    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! 'Afet misin?'

    Survivor yarışmasıyla ünlenen Ayşe Yüksel güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
    • 14.12.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 17:50
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    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! 'Afet misin?'

    Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren ve yarışmada gösterdiği başarılı performans ile ünlenen  Ayşe Yüksel güzelliğiyle beğeni topluyor.

    Ayşe Yüksel, yarışmanın ardından büyük bir hayran kitlesi kazandı. Ayşe Yüksel'in instagram paylaşımları takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

    Instagram'da 635 bin takipçisi bulunan Ayşe Yüksel sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Yüksel'in her paylaşımı kısa sürede gündeme geliyor.

    23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Yüksel Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir. Yarışmada sık sık Düzce'li olduğunu dile getiren Ayşe Yüksel sporla iç içe bir hayat yaşıyor.

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #1

    Özellikle tenis ile ilgilenen Ayşe Yüksel'in son paylaşımı büyük beğeni topladı. Ayşe Yüksel'in "Tenis kombinimle geldimmmm" notuyla paylaştığı fotoğrafları büyük beğeni topladı.

    İşte Ayşe Yüksel'in tenis kombini..

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #2

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #3

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #4

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #5

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #6

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #7

    Ayşe Yüksel'in bazı instagram paylaşımları şu şekilde..

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #8

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #9

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #10

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #11

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #12

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #13

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle instagramı yaktı geçti! Afet misin? #14


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