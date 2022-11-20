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    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle mest etti! 'Sayende tenis sever olduk'

    Ayşe Yüksel tenis kombiniyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Ayşe Yüksel'in tenis kombini..
    • 20.11.2022 - 17:42
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    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle mest etti! 'Sayende tenis sever olduk'

    Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sosyal medyada büyük kitlelere ulaşan Ayşe Yüksel zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performans ile beğeni toplayan Ayşe Yüksel güzelliği ile de takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

    Instagram'da 642 bin takipçisi bulunan Ayşe Yüksel'in her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken takipçileri Ayşe Yüksel'e övgü dolu yorumlar yapıyorlar.

    Ayşe Yüksel'in instagram hesabından yaptığı son paylaşım büyük ilgi gördü. Tenis oynamasıyla bilinen Ayşe Yüksel yaptığı paylaşıma "Tenis kombini sevildi mi?" notunu ekledi.

    İşte Ayşe Yüksel'in tenis kombini..

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle mest etti! Sayende tenis sever olduk #1

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle mest etti! Sayende tenis sever olduk #2

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle mest etti! Sayende tenis sever olduk #3

    Survivor Ayşe Yüksel mini etekli tenis kombiniyle mest etti! Sayende tenis sever olduk #4

     


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